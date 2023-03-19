Хуснуллин: в Мариуполе в 2023 году отремонтируют 54 км дорог и пять мостов
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о планах по ремонту дорог и мостов в Мариуполе
Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 11:44 — ИА Регнум. В 2023 году в Мариуполе планируется отремонтировать 54 км дорог и пять мостов. Об этом 19 марта сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину.
«В этом году мы 54 километра дорог планируем, пять мостов», — доложил Хуснуллин, добавив, что в прошлом году было сделано 35 км дорог и два моста.
По его словам, в текущем году запланированы дорожные работы и работы по набережным. Он также доложил о готовности четырёхполосной дороги между Мариуполем и Донецком.
Ранее Марат Хуснулин сообщил, что аэропорт Мариуполя уже используется для военных целей, гражданские рейсы пока не принимаются.
Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прилетел на вертолёте в Мариуполь. Он осмотрел городские объекты и пообщался с местными жителями.