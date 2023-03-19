Трое детей находятся в тяжёлом состоянии после наезда автомобиля в Крыму
Минздрав Крыма: трое сбитых машиной детей находятся в тяжёлом состоянии
Симферополь, 19 марта, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Трое детей из одной семьи, которых вместе с родителями сбил автомобиль в Нижнегорском районе Крыма, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили 19 марта журналистам в пресс-службе крымского минздрава.
ДТП произошло в селе Емельяновка. Водитель, по предварительным данным, был пьян. Семью из пяти человек госпитализировали.
«Дети переведены в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», все в тяжёлом состоянии. Двоих из них врачи готовят к операции», — уточнили в минздраве.
Пострадавшая женщина остаётся в стационаре районной больницы в состоянии средней степени тяжести. Отец, получив необходимую помощь, от госпитализации отказался.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в крымской Емельяновке на семью из пяти человек наехал 54-летний водитель автомобиля ВАЗ. Пострадавшие дети 2018, 2020 и 2021 годов рождения.