Симферополь, 19 марта, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Трое детей из одной семьи, которых вместе с родителями сбил автомобиль в Нижнегорском районе Крыма, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили 19 марта журналистам в пресс-службе крымского минздрава.

Павел Бедняков/РИА Новости Реанимация

ДТП произошло в селе Емельяновка. Водитель, по предварительным данным, был пьян. Семью из пяти человек госпитализировали.

«Дети переведены в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», все в тяжёлом состоянии. Двоих из них врачи готовят к операции», — уточнили в минздраве.

Пострадавшая женщина остаётся в стационаре районной больницы в состоянии средней степени тяжести. Отец, получив необходимую помощь, от госпитализации отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в крымской Емельяновке на семью из пяти человек наехал 54-летний водитель автомобиля ВАЗ. Пострадавшие дети 2018, 2020 и 2021 годов рождения.