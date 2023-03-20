Багдад, 20 марта, 2023, 07:07 — ИА Регнум. В результате вторжения в Ирак армии США и их союзников, случившегося ровно 20 лет назад, 20 марта 2003 года, по разным данным, погибли от 80 тыс. до 1,1 млн представителей мирного населения. Конфликт продлился почти 9 лет — до 15 декабря 2011 года. За это время оружие массового поражения, которое стало предлогом для начала войны, в Ираке так и не было обнаружено. Президента Ирака Саддама Хусейна казнили, несмотря на то, что связь его режима с террористической группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так и не была доказана. Более того, аналитики полагают, что подразделение террористов появилось в Ираке именно после начала военной операции. Позднее в Сенате США были обнародованы данные о том, что Хусейн не только не помогал террористам из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и враждовал с ними. А потрясавший в стенах ООН пробиркой с каким-то порошком тогдашний госсекретарь Соединенных Штатов Колин Пауэлл стал символом лицемерия американской внешней политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Ираке

«Образ Колина Пауэлла, демонстрирующего пробирку с порошком будто бы сибирской язвы, давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убеждённости правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии», — отмечал в феврале 2023 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в связи с 20-летним «юбилеем» выступления, ставшего предлогом для последующего американского вторжения. Рябков также напомнил, что как человек порядочный Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ.

Если публичные цели вторжения в Ирак оказались надуманными, то каковы настоящие? Передел мира и сокращение населения Земли? Развязанный НАТО конфликт на Украине — звено общей цепи.

Вторжение в Ирак: ложь и расходы

Объявив военную операцию «Иракская свобода», власти США вторглись в Ирак под предлогом борьбы с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Когда после терактов 11 сентября 2001 года сферой национальных интересов Америки впервые в рамках Стратегии нацбезопасности был объявлен весь мир, а, по мнению американских властей, террористическую сеть лично поддерживал Саддам Хусейн, Джордж Буш — младший вполне буквально перешёл границы для войны с мировой угрозой.

Этому предшествовало историческое выступление с пробиркой в руках госсекретаря США Колина Пауэлла на заседании Совбеза ООН: он продемонстрировал некое вещество и заявил, что Ирак якобы выпустил миллионы убийственных доз биологического оружия. Несмотря на то, что приемы манипуляции Пауэлла и презентация ЦРУ не помогли обмануть опытных дипломатов (Совет Безопасности отказался дать санкцию на вторжение в Ирак), Вашингтон и его союзники проигнорировали международные нормы и 20 марта 2003 года атаковали страну без разрешения.

В разное время в операции принимали участие до 49 стран, однако с августа 2009 года в Ираке остался только американский военный контингент. Она обошлась странам-участницам в 1,7 трлн долларов. По мнению Нобелевского лауреата в области экономики Джозефа Стиглица, косвенные потери человечества составляют 6 трлн долларов.

Владимир Гердо/ТАСС Джозеф Стиглиц

«Запад действует теми же колониальными методами, которыми он эксплуатировал развивающиеся континенты. Он продолжает применять их для того, чтобы грабить чужие страны и использовать ресурсы глобального значения в своих интересах. Своими действиями Запад доказал, что все ценности, механизмы глобализации, которые он сам создавал и продвигал, включая неприкосновенность собственности, добросовестную конкуренцию, презумпцию невиновности, в любой момент может растоптать, также в любой момент может предать своих союзников. Это доказывает практика не столь давних событий в Афганистане, Ираке и в ходе «арабской весны» 2011 года», — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в январе 2023 года по итогам встречи с президентом Республики Ангола Жоау Лоуренсу.

Втянуть Ирак в военный конфликт, ввести жесткие санкции, а затем напасть — такую схему Соединенные Штаты применяют постоянно.

«Экономические санкции, демонизация режима. Это известный прием, которым американцы пользовались в Ираке, Сирии, Ливии и в других регионах. И сейчас пользуются в украинском конфликте», — отметил ведущий научный сотрудник Института востоковедения Борис Долгов.

Общие расходы на войну в Ираке и Сирии, как ожидается, к 2050 году превысят 2,89 триллиона долларов, а потери — полмиллиона человеческих жизней, сказано в докладе Института международных общественных отношений Уотсона. Его аналитики подсчитали, что с момента вторжения Соединенных Штатов в Ирак в 2003 году, в Ираке и Сирии погибли от 550 000 до 580 000 человек, и в несколько раз больше людей могло умереть по косвенным причинам, отмечается в докладе.

Вторжение в Ирак: радиологическое оружие и дети-калеки

Итоги «благих» начинаний американских демократов до сих пор до конца неизвестны, а расследования сведений о том, что после войны в Ираке стало рождаться много детей-калек и отмечено большое количество заболеваний, которые были не характерны для Ирака в прошлом, блокируются. Доцент экологической инженерии из ОАЭ Сауд аль-Аззауи еще несколько лет назад проинформировал RT, что независимые иракские и иностранные исследователи, посетив больницы Басры, установили, что доля раковых заболеваний увеличилась в 17 раз по сравнению с показателем 1991 года. По словам учёного, в косичках и волосах женщин, которые родили детей, страдающих от подобных заболеваний и генетических отклонений, были частицы урана.

«Уран был в их теле. И несмотря на то, что США отрицают использование урана во время Иракской войны, они на самом деле использовали соединения урана и титана при изготовлении различных видов боеприпасов, пусть даже это называлось очищенным ураном», — заявил Сауд аль-Аззауи. По его словам, у США накопилось огромное количество радиоактивного мусора. Отходы скапливаются в американских атомных реакторах. Вместо того чтобы избавиться от него — а на это нужно потратить миллиарды долларов, — по словам учёного, американцы «превратили этот мусор в оружие».

Если бы в Ираке удалось провести такие исследования под эгидой международных организаций, они бы подтвердили, что именно использование такого оружия явилось причиной множества раковых заболеваний и генетических отклонений в стране, считает Сауд аль-Аззауи. По его словам, США не позволили провести исследования на должном уровне, поэтому специалисты в страхе были вынуждены ограничиться поверхностными и незавершёнными исследованиями.

Доцент экологической инженерии из ОАЭ Сауд аль-Аззауи также заявил, что американцам выгодно, чтобы иракское население стало вымирать. «Использование этого оружия позволяет реализовать так называемую политику сокращения численности населения мира. Эта политика ставит во главу угла вопрос, как предотвратить увеличение численности населения в мире. Данная политика действительно имеет место», — говорит Сауд аль-Аззауи.

Иван Шилов ИА REGNUM Население Ирака

Вторжение в Ирак: «иракское досье» WikiLeaks и пытки

Опубликованное 23 октября 2010 года «иракское досье» WikiLeaks вновь напомнило о том, про что Пентагон и Белый дом хотели бы поскорее забыть: о применении в Ираке пыток, получивших широчайшее распространение при попустительстве (если не одобрении) со стороны американского командования. Наглядную иллюстрацию того, насколько кровопролитной оказалась война в Ираке, подготовили журналисты The Guardian. Опираясь на документы «иракского досье» только за одни сутки — 17 октября 2006 года, — в редакции составили интерактивную карту основных событий дня. За те сутки в 150 инцидентах по всей стране погибли 146 человек.

Всего в опубликованных секретных материалах Пентагона обнаружилось более 1300 упоминаний американскими военными случаев применения насилия со стороны иракских силовых структур по отношению к пленным иракцам. Судя по фильму, подготовленному телекомпанией Al-Jazeera, речь идет о разнообразных инцидентах — от избиений и сексуального насилия до внесудебных казней, свидетелями которых американцы регулярно становились на иракских базах, в полицейских участках и тюрьмах.

При этом, как правило, расследований в отношении действий иракских силовиков не проводилось. Более того, журналисты цитируют специальный приказ американского командования от 2004 года (документ получил название FRAGO242), в соответствии с которым военным предписывалось не возбуждать разбирательств, если в пытках не принимали непосредственного участия американские военные.

Потери населения Ирака до сих пор не подсчитаны, экспертные оценки крайне различны — от 80 тыс. до 1,1 млн погибших иракцев.

«Сегодня в США, да и на Западе в целом, не любят вспоминать о событиях марта 2003 года. Основные действующие лица той уже далекой эпохи либо отошли в иной мир, либо пишут мемуары в тиши своих домашних кабинетов», — подчеркнул в своей статье «Война в Ираке: 20 лет спустя» кандидат исторических наук, научный руководитель и член президиума Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По его словам, Джо Байден, хотя два десятилетия назад он и был одним из немногих сенаторов-демократов, активно поддержавших воинственный настрой тогдашнего президента-республиканца, сегодня стремится максимально дистанцироваться от решения о начале интервенции.

Иван Шилов ИА REGNUM Иракские военные

«Новые лидеры Франции и Германии тоже не испытывают особого желания возвращаться к конфликту, в котором их предшественники проявили немыслимую по нынешним временам дерзость подвергнуть сомнению неизменную правоту своего старшего партнера. Войну в Ираке постепенно заслонили другие конфликты и другие кризисы, в которые легкомысленное человечество продолжает впутываться с упорством, достойным лучшего применения», — отмечает эксперт.

Вторжение в Ирак: разделяй и властвуй

Захват нефтяных богатств был лишь одной из целей вторжения США в Ирак. Генерал армии США (сухопутных войск) в отставке, командующий Генеральным штабом союзных государств Европы с 1997 по 2000 год Уэсл Кларк, выступая с докладом на тему «Время для лидерства: во имя долга, чести, страны» в Клубе Содружества Калифорнии в 2007 году, признался, что американские планы по Ираку уходили далеко за горизонт заявленных целей. В США планировали атаковать и уничтожать правительства нескольких государств в течение пяти лет:

«Однажды я был в Пентагоне, и представитель Генштаба позвал меня к себе в кабинет и сказал, что хочет, чтобы я знал, что мы собираемся атаковать Ирак. Я спросил, почему. Он ответил: «Мы не знаем». Я спросил, свяжут ли они Саддама с 11 сентября? Он ответил: «Нет». <…> Я вернулся в Пентагон через шесть недель и увидел его. Я спросил его, почему мы атаковали Ирак. Мы продолжим его атаковать? Он сказал, что всё ещё хуже. Он взял лист бумаги со стола и сказал, что только получил эту служебную записку из министерства обороны. В ней говорится, что мы будем атаковать и уничтожать правительства в 7 государствах в течение пяти лет. Мы начнём с Ирака, продолжим в Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране. <…> Это поразительно! Задача военных — начинать войны, сменять правительства, а не предотвращать конфликты. Мы будем вторгаться в другие страны… Я был в замешательстве. Я взял паузу. Власть в этой стране [США] была захвачена группой людей путём переворота в области государственной политики. Вулфовиц, Чейни, Рамсфельд, вы сами можете назвать ещё дюжину коллаборантов из проекта «Новый американский век». Они хотели, чтобы мы дестабилизировали Ближний Восток. Перевернули там всё вверх дном. Взяли его под наш контроль».

Бывший представитель Ирака при ООН Мухаммад ад-Дури тоже был уверен, что оккупация Ирана была не единственной целью американских властей. Так называемый план по созданию «Большого Ближнего Востока», который меняет границы государств региона и облегчает доступ к национальным богатствам ближневосточных стран, может быть реализован, считает бывший чиновник.

«Как вы знаете, был разработан грандиозный план не только в отношении Ближнего Востока, но и почти всего арабского региона, от Марокко до Омана. Это план перекраивания карты всего региона, новый Сайкс-Пико. Думаю, что сейчас ситуация стала предельно ясной, и хотим мы этого или не хотим, но идём этой дорогой — дорогой к переделу территории, начертанию новых государственных границ», — отмечал Мухаммад ад-Дури еще в 2016 году.

Участь Украины в сценарии Пентагона, по мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, будет еще более незавидной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Вот так, цинично и хамски они идут по миру, ломая судьбы и оставляя после себя смерть и хаос. Киевский режим должен понимать, что даже если его деятелям так хочется стать соучастниками этого запредельного уродства, то им и эта роль кураторами не отведена. В титрах очередного всемирного блокбастера, снятого по голливудским правилам, в контексте Украины будет использован термин »сопутствующий ущерб», — отмечала она в своем телеграм-канале.

Реальные истоки украинского кризиса лежат в высокомерии Запада и его абсолютном нежелании считаться с чужими интересами — даже когда речь идет о таких важнейших вещах, как безопасность государства, говорится в январском докладе постоянного представителя Василия Небензи на заседании СБ ООН. Дипломат напомнил:

«Международное право и публичный порядок, основанный на его верховенстве, были грубо попраны коллективным Западом с первыми натовскими бомбами, сброшенными на Югославию. Дальше была концепция «войны с террором». Она привела к разрушению и многолетней оккупации Афганистана. Все помнят натовскую агрессию против Ирака под насквозь фальшивым предлогом наличия «оружия массового поражения». В Ливии применили концепцию «гуманитарной интервенции», но под новым названием — «ответственности по защите». Очередной страной, пострадавшей от верховенства права по-американски, стала Сирия».

По мнению российского дипломата, в цепочку этих событий, ставших результатом западного колониального мышления и гегемонизма, очень хорошо вписывается рукотворный украинский кризис.