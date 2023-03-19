Донецк, 19 марта, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с жителями Мариуполя, которые получили новые квартиры. Он пообщался с новосёлами, а после приглашения одной из семей зашёл к ним домой, видео общения опубликовал телеканал «Россия 24».

Валерий Мельников/РИА Новости Новостройки в Мариуполе

«Спасибо вам за победу. Мы за вас молимся. Мы дождались», — поблагодарили жители главу государства, сообщив, что им очень нравятся новые дома.

«Это маленький кусочек рая у нас сейчас», — отметила одна из жительниц.

Глава государства при посещении квартиры поинтересовался, сколько комнат в квартире.

«Три. Было три и дали три», — ответил местный житель.

Как передавало ИА REGNUM, по словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, при отступлении из Мариуполя военные ВСУ били по жилым домам прямой наводкой.

По словам главы государства, в Мариуполе и дальше будут появляться комфортные и современные жилые кварталы.