Херсон, 19 марта, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Артиллеристы ВС России уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу «Гвоздика» и 120-миллиметровый миномет, из которых ВСУ обстреливали населённые пункты левобережья Днепра Херсонской области. Об этом 19 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Ночью в районе села Гончарное уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем, потери: пять погибших военных ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что накануне, 18 марта, артиллерийским огнём в районе Камышаны был уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с расчётом, были уничтожены шесть военных ВСУ, ещё двое ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту размещения подразделения ВСУ, расположенного в селе Велетенское под Херсоном.

В результате нанесённого удара Вооружённые силы России уничтожили 20 украинских бойцов, шесть автомобилей и реактивную систему залпового огня «Град».