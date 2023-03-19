Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 11:23 — ИА Регнум. При отступлении из Мариуполя военные ВСУ били по жилым домам прямой наводкой. Об этом 19 марта рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Напомним, 19 марта Путин приехал в Мариуполь в сопровождении Хуснуллина, который рассказал главе государства, как впервые побывал в городе в апреле 2022 года.

«Очень чётко видно, что они делали. Там, где мы наступали, ударов снарядами не было вообще. С их стороны прямой наводкой били танками, прямо видно, как отступали — били по домам, разрушали», — сказал Хуснуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время общения с жителями Мариуполя Путин сказал, что комфортные и современные жилые кварталы в городе будут и дальше появляться.