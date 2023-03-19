Геническ, Херсонская область, 19 марта, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Концлагерь для украинцев, которые не хотят воевать с Россией и отказываются вступать в ряды ВСУ, действует в Одесской области. Об этом сообщил глава администрации Снигирёвского района Николаевской области Юрий Барбашов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в Николаевской, Одесской и Херсонской областях идёт масштабная насильственная мобилизация, людей буквально похищают с улиц. Тех, кто отказывается воевать с братским русским народом, лишают свободы.

«Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря, где людей содержат в тюремных условиях за то, что они не хотят брать в руки оружие и умирать в войне с Россией где-нибудь под Бахмутом», — сказал РИА Новости Барбашов.

Он добавил, что люди в этом концлагере находятся в тяжёлых условиях, у них скудный паёк, фактически их пытают, чтобы заставить воевать против России. Таких людей без подготовки отправляют в зону боёв, где они погибают примерно через сутки.

Украинцы теперь не просто боятся появляться на улице, они не знают, как им спрятаться от мобилизации. В селе спрятаться трудно. Горожане стараются не выходить из дома, но их мобилизуют при поквартирных обходах.

В перечисленных областях у людей паника. Умирать за интересы киевского режима люди не хотят, а выхода не видят. Фактически эти регионы превращены в концлагерь, добавил Барбашов.

Мобилизованных украинцев он призвал любыми способами сдаваться в плен российским военным и тем самым сохранить себе жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, Снигирёвский район входил в состав Николаевской области Украины, но присоединился к Херсонской после референдума о вхождении в состав России. После отвода ВС РФ с правого берега Днепра и эвакуации значительной части мирного населения Снигирёвка оказалась под контролем ВСУ.