Азаров: Киев готовится ужесточить мобилизацию
Экс-премьер Украины Азаров: Киев готов ужесточить мобилизацию из-за нехватки живой силы
Киев, 19 марта, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев готовится ужесточить мобилизацию. Такое мнение он выразил 19 марта в социальной сети.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мобилизация на Украине
Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
«Киевский режим готовится ужесточить мобилизацию», — написал он, уточнив, что власти намерены не просто вручать повестки в руки, а «массово паковать, везти в военкомат, а оттуда на учебку и передовую».
По его словам, киевский режим пойдёт на такие меры из-за «огромного дефицита живой силы».
Как сообщало ИА REGNUM, американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что тела украинских военных бросают на поле боя, чтобы их семьям не пришлось выплачивать компенсации.