Киев, 19 марта, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев готовится ужесточить мобилизацию. Такое мнение он выразил 19 марта в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.

«Киевский режим готовится ужесточить мобилизацию», — написал он, уточнив, что власти намерены не просто вручать повестки в руки, а «массово паковать, везти в военкомат, а оттуда на учебку и передовую».

По его словам, киевский режим пойдёт на такие меры из-за «огромного дефицита живой силы».

Как сообщало ИА REGNUM, американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что тела украинских военных бросают на поле боя, чтобы их семьям не пришлось выплачивать компенсации.