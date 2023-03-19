Херсон, 19 марта, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Инициативу о возвращении городу Алёшки Херсонской области советского названия Цюрупинск, будут рассматривать после избрания в регионе законодательной власти. Об этом 19 марта заявил глава муниципального образования Георгий Журавко.

STRINGER/EPA/ТАСС г. Алёшки

Он отметил, что название Алёшки не прижилось, поскольку большинство жителей по-прежнему называют город Цюрупинском.

«Поэтому люди нормально относятся к предложению о переименовании. Вопрос об этом рассмотрим после избрания законодательной власти в нашем районе. Если депутаты поддержат, обратимся к областным властям», — приводит ТАСС слова главы муниципалитета.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.

Город получил название Алёшки в 1802 году, а с 1938 по 2016 год этот населенный пункт носил название Цюрупинск — в честь его уроженца, советского государственного и партийного деятеля Александра Цюрупы.

Как передавало ИА REGNUM, в Херсонской области создали региональное отделение российского общества «Знание», членами которого стали ректоры ведущих вузов области, а также представители гражданско-патриотических организаций и педагоги.