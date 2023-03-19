Москва, 19 марта, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении числа премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, сообщается 19 марта на сайте правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учитель в классе

«Начиная с 2023 года число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности вырастет с 1000 до 1250 человек», — говорится в сообщении.

Конкурс проводится на уровне регионов, победители получают премию в размере 200 тыс. рублей.

Участие могут принять преподаватели, работающие по специальности более трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения России Сергей Кравцов 19 февраля сообщил, что ведомство разрабатывает законопроект о защите учителей.

По его словам, в качестве одной из ключевых задач 2023 года должно быть принятие закона о защите учителей. Ранее Кравцов заявлял, что Минпросвещения продолжит отстаивать их права.