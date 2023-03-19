Подгорица, 19 марта, 2023, 11:13 — ИА Регнум. В Черногории началось голосование на выборах президента, утром 19 марта открылись избирательные участки.

Predsjednik.me Мило Джуканович

В выборах участвуют семь кандидатов, в том числе действующий президент и лидер Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович. Второй кандидат — бывший министр экономического развития Яков Милатович, который представляет движение «Европа сейчас». Третий — Андрия Мандич из движения «Демократический фронт».

Мартовские соцопросы показали, что Джуканович получит около 33,8% на этих выборах, Мандич — 27%, Милатович — 16,01%.

Читайте также: Сторонники президента Джукановича подрались с черногорской полицией

Остальным кандидатам отводится менее 10%. Среди них бывший глава МВД Горан Данилович, экс-спикер парламента Алекса Бечич, представитель Социал-демократической партии Драгиня Вуксанович-Станкович, а также местный комик Йован Радулович.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (22:00 мск). Правом голоса обладают 542 154 жителя страны. Для победы в первом туре нужно набрать более 50% голосов. Соцопросы указывают на очень высокую вероятность второго тура с участием Джукановича и Мандича.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Джуканович выдвинул свою кандидатуру на третий срок и поставил себе цель — победить в первом туре.