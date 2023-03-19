Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В Мариуполе рабочие снесли 307 домов, которые невозможно было восстановить, остальные здания активно восстанавливаются. Об этом доложил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину.

Александр Сухов/РИА Новости Снос аварийных домов в Мариуполе

«Вообще мы снесли 307 домов, которые не подлежат восстановлению. Это достаточно много. Остальные активно очень восстанавливаем», — рассказал Хуснуллин.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Путина, в Мариуполе и дальше будут появляться комфортные и современные жилые кварталы. При этом облик центра Мариуполя решили сохранить при восстановлении города. Хуснуллин заявил, что реконструкцию центра Мариуполя хотят закончить к концу года.

Во время поездки в Мариуполь президент России осмотрел город и побережье, а также поговорил с жителями микрорайона Невский.