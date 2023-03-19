В Мариуполе снесли более 300 домов, которые невозможно было восстановить
Вице-премьер Хуснуллин: в Мариуполе снесли 307 домов, которые невозможно было восстановить
Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В Мариуполе рабочие снесли 307 домов, которые невозможно было восстановить, остальные здания активно восстанавливаются. Об этом доложил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину.
«Вообще мы снесли 307 домов, которые не подлежат восстановлению. Это достаточно много. Остальные активно очень восстанавливаем», — рассказал Хуснуллин.
Как передавало ИА REGNUM, по словам Путина, в Мариуполе и дальше будут появляться комфортные и современные жилые кварталы. При этом облик центра Мариуполя решили сохранить при восстановлении города. Хуснуллин заявил, что реконструкцию центра Мариуполя хотят закончить к концу года.
Во время поездки в Мариуполь президент России осмотрел город и побережье, а также поговорил с жителями микрорайона Невский.