Львов, Украина, 19 марта, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Житель Львова набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи. Об этом сообщили в телеграм-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

Мужчина на украинском языке поинтересовался у соотечественниц, откуда они. Одна из дам ответила по-русски, что она «из Днепра». Услышав ответ, львовянин разозлился и посоветовал женщине выучить «государственный язык». При этом он пытался ударить её сумкой.

«Я могу свободно говорить по-украински, но буду разговаривать на том языке, на котором хочу», — ответила на выпады украинца участница конфликта.

Разговор закончился взаимными оскорблениями.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Украины в Херсонской области намерены полностью отказаться от использования русского языка в регионе.