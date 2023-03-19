Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Аэропорт Мариуполя уже используется для военных целей, гражданские рейсы пока не принимаются. Об этом 19 марта вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину.

РИА Новости Аэропорт Мариуполя

«В конце 2023 года будем реконструировать (здание аэропорта. — прим.)», — сказал Хуснуллин, уточнив, что работы планируется завершить в 2025 году.

По его словам, ближайшие аэропорты находятся в Ростове-на-Дону и Таганроге (~150 км). Вице-премьер отметил, что Мариупольский аэропорт в настоящее время используется для военных целей, добавив, что, несмотря на сильные разрушения, взлётно-посадочная полоса более-менее сохранилась.

Ранее Марат Хуснуллин рассказал, что жители Мариуполя активно возвращаются в город после благоустройства.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прилетел на вертолёте в Мариуполь. Он осмотрел городские объекты и пообщался с местными жителями.