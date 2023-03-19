Дамаск, 19 марта, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Сжиганием Корана военные ВСУ втягивают мир в новую религиозную войну. Такое мнение высказал религиозный деятель Ходр Шахрур, ответственный за мусульманскую благотворительность в пригороде Дамаска.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я испытал огромную боль от увиденных сцен сожжения Корана, которые возбуждают ненависть и заставляют почувствовать, что эти люди склонны к столкновению цивилизаций, а не к диалогу между ними, и этими действиями они втягивают мир в новую религиозную войну», — приводит РИА Новости его слова.

Религиозный деятель также отметил, что Запад, который следует за США, утратил мораль и добродетель, уважение к Библии раньше, чем к Корану, поэтому неудивительно, что он враждебно настроен ко всем религиям.

Как передавало ИА REGNUM, сожжение украинскими военными Корана — священной книги мусульман — вызвало шок в Алжире.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил вознаграждение за ликвидацию солдата ВСУ, глумившегося над Кораном, или его поимку живым.