Москва, 19 марта, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сорвали две попытки ВСУ провести разведку боем и переброску их резервов на купянском направлении, сообщил 19 марта начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В течение дня на купянском направлении группировка войск «Запад» сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населённого пункта Грениковка», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, российские военные предотвратили переброску резервов и ротацию ВСУ в районе населённого пункта Першетравнево.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко завяил, что украинских граждан, принудительно мобилизованных в ряды ВСУ, свозят в Харьковскую область в район Купянска. К ним применяют силу, сообщил военный эксперт.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала рассказал о планомерном продвижении ВС России в Артёмовске. Военные контролируют «Востокмаш», находящийся на территории Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), и продвигаются вглубь промышленной зоны. Они выбивают ВСУ на северном и южном направлениях, двигаясь к центру города, добавил он.