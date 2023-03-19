Астрахань, 19 марта, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Пожар, бушевавший на территории Астраханского заповедника, полностью потушен. Об этом сообщили в Управлении пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Тушение огня на последнем, Обжоровском участке завершили 18 марта. С крупными возгораниями в Астраханском биосферном заповеднике боролись с 14 марта, пожары такой сложности возникли здесь впервые. Огонь прошёл площадь, превышающую 12 тыс. гектаров, в основном это были тростниковые заросли.

Специалисты не позволили огню уйти на другие территории за пределами заповедника. Более того, спасены наиболее ценные участки леса, где гнездятся птицы, сообщил директор заповедника Николай Цымлянский.

«Сегодня мы видели, каких усилий стоит [сдерживать пожар] и в каких условиях работают люди. Безусловно, это героический труд», — заявил губернатор региона Игорь Бабушкин, посетивший заповедник.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер усугублял ситуацию с пожаром в Астраханском заповеднике, огонь распространялся быстро. Группировка МЧС была направлена в Володарский район для борьбы с пожаром и защиты от огня села Блиново.