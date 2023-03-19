Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Ремонт автомобильной дороги между Мариуполем и Донецком в ДНР уже закончен. Об этом 19 марта рассказал президенту России Владимиру Путину вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Александр Димитровский ИА REGNUM Мариуполь. ДНР

Он отметил, что дорога представляет собой полноценную четырёхполосную трассу. По его словам, доехать от одного города к другому можно менее чем за час.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте, после чего за рулём автомобиля объехал несколько районов города.

Хуснуллин также рассказал главе государства, что реконструкцию центра Мариуполя планируется завершить к концу года.