Москва, 19 марта, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила полёты из Москвы и регионов в Сочи 19 и 20 марта, сообщается в телеграм-канале компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэрофлот

Отмечается, что причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия.

Так, из-за непогоды 19 марта были отменены 27 рейсов, 20 марта — четыре.

В аэропорту Сочи держится сильный туман, который препятствует взлёту и посадке самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, борт, вылетевший в Сочи из Ижевска, из-за сложных погодных условий приземлился в аэропорту Махачкалы.