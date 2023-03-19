Берлин, 19 марта, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Федеральный министр юстиции Марко Бушманн объявил, что выполнит требования ордера на арест и арестует президента России Владимира Путина, если его нога ступит на территорию Германии, пишет Die Zeit.

Thomas Trutschel/photothek/IMAGO/Globallookpress Федеральный министр юстиции Марко Бушманн

«Я ожидаю, что Международный уголовный суд быстро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их об исполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию, и передать его Международному уголовному суду», — сказал министр.

Он добавил, что выполнит требование Международного уголовного суда (МУС), если Путин прибудет в Германию, поскольку государство подчиняется юрисдикции суда.

Как передавало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Международный уголовный суд себя дискредитировал, а эксперты ООН не наделены полномочиями проводить расследования военных преступлений.

МУС, который не входит в официальные структуры ООН, разместил информацию о выдаче ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Комментируя решение Международного уголовного суда, Яровая сказала, что это нужно квалифицировать как акт терроризма, направленный против России и подрывающий основы безопасности в мире.

Она предложила ввести в российское законодательство ответственность за русофобию как за опасное преступление.