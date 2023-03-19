Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Недопустимые действия, в том числе минирование больничных объектов, совершали в Мариуполе украинские военные. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе поездки в Мариуполь.

Илья Питалев/РИА Новости Разминирование завода Азовмаш в Мариуполе

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал главе государства, что ВСУ минировали в Мариуполе тела, чтобы их не могли убрать. Также они оставляли мины у медицинских приборов в больницах. Хуснуллин узнал об этом, когда побывал в одной из больниц сразу после освобождения города.

«Нормальные люди так не делают», — сказал российский лидер.

По словам вице-премьера, в таких условиях в больницах жили беженцы и находились пациенты, а врачи проводили операции.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин посетил Мариуполь в ходе своей первой поездки в Донбасс. Он прилетел в город на вертолёте, затем объехал несколько районов за рулём автомобиля. Президента сопровождал вице-премьер Хуснуллин.