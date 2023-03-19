Вашингтон, 19 марта, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Европейский парламент не говорит правду о войне, которую ведут НАТО и США. Об этом написал депутат Европарламента Мик Уоллес на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Евросоюз

«Разжигателям войны в Европарламенте неудобно говорить правду о глупой прокси-войне США и НАТО — в ЕП хотели бы заставить замолчать любого, кто имеет наглость разоблачать безумие бесконечного накачивания Украины оружием, обрекающего на смерть множество украинцев», — написал политик.

Как передавало ИА REGNUM, Украине согласовали предоставление дополнительной военной помощи из Германии, Канады, Франции, Дании, Швеции, Эстонии и Польши.

Обозреватель британского издания Guardian Рандип Рамеш высказал мнение о том, что рьяная поддержка Киева со стороны США может закончиться, если у Штатов появятся другие политические интересы.

Обозреватель Newsweek Кэтрин Фанг считает, что кризис в банковской сфере Соединённых Штатов сыграет на руку России в украинском конфликте.