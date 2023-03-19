Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить в Мариуполе
Вице-премьер Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе
Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил у президента России Владимира Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе.
Глава государства прилетел в Мариуполь на вертолёте, а после за рулём автомобиля объехал несколько районов города.
В поездке его сопровождал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медицинских учреждений.
«Разрешите, сейчас программу социально-экономического развития утвердим, я хочу приехать, пожить прямо неделю», — обратился Хуснуллин к Путину.
Вице-премьер отметил, что хочет пожить неделю в Мариуполе, а потом в каждом освобождённом регионе.
Ранее Хуснуллин заявил, что в Мариуполе будут созданы парковочные пространства, раньше их не было.
Также он отметил, что жители Мариуполя активно возвращаются в город после благоустройства. Глава государства прилетел в Мариуполь на вертолёте. Он осмотрел городские объекты и пообщался с местными жителями.