Лондон, 19 марта, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Картен предложил пользователям Twitter выбрать «лучшего президента». Больше всего голосов набрал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В список «кандидатов» политик также включил президентов США, Франции и Украины Джо Байдена, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. Они набрали 2,7% голосов, 31% и 8,5% соответственно.

«86% опрошенных назвали Путина лучшим президентом по сравнению с Байденом, Зеленским и Макроном», — написал Картен.

В опросе приняли участие 11 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Картен заявил, что деэскалация конфликта на Украине невозможна, пока киевский режим продолжает получать оружие, в том числе от британских властей.