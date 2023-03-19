Москва, 19 марта, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Россия поднялась за год на две позиции среди крупнейших экспортеров в мире и заняла десятое место, передает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

Россия нарастила экспорт товаров в 2022 году до 591,5 миллиарда долларов.

Первые три места заняли Китай ($3,6 трлн), США ($2,1 трлн) и Германия ($1,7 трлн). Россия за год поднялась на две позиции.

В своём исследовании агентство основывалось на данных национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 16 марта на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что рост российского внешнеторгового оборота за минувший год в целом превысил 8%.

По его словам, российский экспорт увеличился за минувший год почти на 20%, а импорт почти на 12% сократился. Более точные цифры — 19,9% и 11,7% соответственно.