Мелитополь, 19 марта, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Город Запорожье сейчас наполнен военными ВСУ и иностранными наёмниками. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории. Несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры используется в качестве военных объектов», — приводит РИА Новости слова Рогова.

По его словам, ВСУ используют для размещения административные здания, заводы, пансионаты, больницы и школы города.

Как передавало ИА REGNUM, в Запорожской области были уничтожены военные ВСУ, которые пытались провести разведку боем возле села Новодаровка.