Вена, 19 марта, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Высказывание министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга о якобы «аннексии» Крыма Россией возмутило читателей издания Exxpress. Пользователи выразили своё мнение в комментариях к соответствующей публикации.

EP/AVALENTYN OGIRENKO/POOL/ТАСС Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг

Шалленберг написал в своём микроблоге, что девять лет назад Россия «захватила» Крым и заявил о приверженности официальной Вены суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Крым был и есть российский, так решило его население. Чего вообще хочет Шалленберг?» — написал один из комментаторов.

Второй пользователь добавил, что министру следует узнать мнение самих австрийцев по поводу Крыма. Он посоветовал Шалленбергу «учить историю» и помнить о данных России, но нарушенных обещаниях.

Третий комментатор подчеркнул, что жители Крыма «никогда не считали себя Украиной», и слова Шалленберга их бы очень удивили.

Ещё один пользователь предложил запретить некоторым политикам оставлять комментарии в основных соцсетях.

«А кто в Австрии вообще такое решает? В любом случае в Крыму люди имели возможность проголосовать, хотят они воссоединения с Россией или нет. И результат налицо», — заключили участники дискуссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Крыму и других регионах отметили девятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. Крым вошёл в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение.