Путин осмотрел в Мариуполе Приазовский технический университет
Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Он зашёл в одну из аудиторий этого вуза.
Как передавало ИА REGNUM, глава государства прилетел на вертолёте в Мариуполь. Он пересел в машину и объехал несколько районов города, находясь за рулём. Президент России осмотрел город и побережье, а также поговорил с жителями микрорайона Невский.
По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, жители Мариуполя активно возвращаются в город после благоустройства.