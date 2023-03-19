Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он зашёл в одну из аудиторий этого вуза.

Как передавало ИА REGNUM, глава государства прилетел на вертолёте в Мариуполь. Он пересел в машину и объехал несколько районов города, находясь за рулём. Президент России осмотрел город и побережье, а также поговорил с жителями микрорайона Невский.

По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, жители Мариуполя активно возвращаются в город после благоустройства.