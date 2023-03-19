Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил здание филармонии в Мариуполе, которое было восстановлено за три месяца.

Александр Погожев ИА REGNUM На въезде в Мариуполь

Глава государства прилетел в Мариуполь на вертолёте, а после за рулём автомобиля объехал несколько районов города.

В поездке его сопровождал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медицинских учреждений.

«Впереди это у нас филармония. Очень красивая получилась филармония», — рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что труппа уже собрана, руководитель приехал из Ставропольского края. «Восстановили буквально за три месяца, восстановили полностью», — добавил он.

Ранее Хуснуллин заявил, что в Мариуполе будут созданы парковочные пространства, раньше их не было.

Также он отметил, что жители Мариуполя активно возвращаются в город после благоустройства. Глава государства прилетел в Мариуполь на вертолёте. Он осмотрел городские объекты и пообщался с местными жителями.