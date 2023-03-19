Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Реконструкцию центра города Мариуполя намерены завершить к концу года. Об этом 19 марта доложил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину во время его поездки в город.

Александр Димитровский ИА REGNUM Мариуполь, ДНР

«Центр хотим к концу года, хотя бы фасадную часть, закончить», — рассказал он.

Он напомнил, что в центральной части города расположено много зданий-памятников. Реконструкцию центра города планируется завершить к концу года, уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, облик центра Мариуполя решили сохранить при восстановлении города. Президент России Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте. Приземлившись, президент пересел в машину и объехал несколько районов города, находясь за рулём.