Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Движение общественного транспорта — автобусов — запущено в Мариуполе, к лету ожидается запуск первой трамвайной линии. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе посещения города.

Сергей Батурин/РИА Новости Подготовка к возобновлению движения трамваев в Мариуполе

Вице-премьер уточнил, что в Мариуполе уже вышли на маршруты 110 автобусов. В городе также есть трамваи, пока идёт ремонт линий.

«И, Владимир Владимирович, если получится, к лету хотим запустить первые трамвайные маршруты», — сказал Хуснуллин главе государства и добавил, что трамвайная сеть была достаточно большой, протяжённость линий составляла несколько десятков километров.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент посетил Мариуполь в ходе своей первой поездки в Донбасс. В город он прибыл на вертолёте, затем за рулём автомобиля вместе с Хуснуллиным объехал несколько районов города, осмотрел объекты и поговорил с горожанами.