Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 09:14 — ИА Регнум. В Мариуполе будут созданы парковочные пространства, раньше их не было, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«Сейчас поручили сделать, их не было в городе раньше, парковочные пространства. Сделаем полностью парковочные пространства, благоустройство», — сказал он Путину.

Напомним, президент России Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте, а после за рулём автомобиля объехал несколько районов города.

В поездке его сопровождал Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медицинских учреждений.

Хуснуллин также отметил, что облик центра города Мариуполя будет сохранён. Он напомнил, что центр города сильно разрушен, а некоторые здания являются памятниками.