Облик центра Мариуполя решили сохранить при восстановлении города
Хуснуллин: принято решение сохранить облик центра Мариуполя при восстановлении города
Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Облик центра города Мариуполя будет сохранён. Об этом доложил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину во время его поездки в город.
Богдан Борман ИА REGNUM
Мариуполь
Он напомнил, что центр города сильно разрушен, а некоторые здания являются памятниками.
«Долго думали: сносить, не сносить. Все-таки приняли решение сохранить. Сделали сметную документацию», — рассказал он.
Как передавало ИА REGNUM, жители Мариуполя активно возвращаются в город после благоустройства. Глава государства прилетел в Мариуполь на вертолёте. Он осмотрел городские объекты и пообщался с местными жителями.