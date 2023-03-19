Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Облик центра города Мариуполя будет сохранён. Об этом доложил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину во время его поездки в город.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь

Он напомнил, что центр города сильно разрушен, а некоторые здания являются памятниками.

«Долго думали: сносить, не сносить. Все-таки приняли решение сохранить. Сделали сметную документацию», — рассказал он.

Как передавало ИА REGNUM, жители Мариуполя активно возвращаются в город после благоустройства. Глава государства прилетел в Мариуполь на вертолёте. Он осмотрел городские объекты и пообщался с местными жителями.