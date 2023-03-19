Южно-Сахалинск, 19 марта, 2023, 09:03 — ИА Регнум. В Сахалинской области предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму порядка 150 млн рублей. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, с января 2018 года по декабрь 2020 года подозреваемый реализовывал свой товар через подконтрольных ему предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, это повлекло уменьшение сумм с реализации товара.

В материалах дела указано, что позже фигурант внёс ложную информацию в налоговые декларации, занизив налоговую базу, не указав в доходах прибыль, которую он получил от реализации товаров через предпринимателей, в результате в бюджет не было уплачено свыше 149 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.