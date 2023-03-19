Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проехал за рулём автомобиля по улицам города Мариуполя в ДНР, соответствующие кадры показал телеканал «Россия 24».

Цитата из видео Владимир Путин лично проехал по Мариуполю на машине. Россия 24.2023г. Россия Президент России Владимир Путин за рулём автомобиля

В машине с Путиным находился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, он рассказал главе государства о восстановлении города. По словам вице-премьера, люди стали активно возвращаться в город, когда узнали о восстановлении. Население стало расти.

«Народ стал возвращаться», — сказал Хуснуллин.

Видеофрагмент также доступен для просмотра в телеграм-канале «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, Путин прибыл в Мариуполь на вертолёте. Это его первая поездка в Донбасс. В городе он осмотрел объекты и пообщался с местными жителями.