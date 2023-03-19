ДНР, 19 марта, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Российские военные начали «бешеный» штурм Артёмовска, сообщает телеграм-канал «Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Так, в ночь на 19 марта российские военные атаковали позиции противника сразу с нескольких направлений — в районе улиц Геологов и Корсунского. Также российские силы заняли несколько кварталов в районе Буденовки.

Кроме того, бойцы ищут место для высадки через реку Бахмутка.

Напомним, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала рассказал о планомерном продвижении ВС России в Артёмовске. Военные контролируют «Востокмаш», находящийся на территории Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), и продвигаются вглубь промышленной зоны. Они выбивают ВСУ на северном и южном направлениях, двигаясь к центру города, добавил он.