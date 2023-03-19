Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Жители Мариуполя активно возвращаются в город после благоустройства. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину во время рабочей поездки в город.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Он сообщил, что после благоустройства Мариуполя его жители стали активно возвращаться в город, при этом первую трамвайную линию рабочие намерены запустить к лету.

Заместитель председателя правительства Хуснуллин показал главе государства здание филармонии, рассказав, что оно было восстановлено за три месяца.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прилетел на вертолёте в Мариуполь. Он осмотрел городские объекты и пообщался с местными жителями.