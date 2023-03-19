Москва, 19 марта, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Соответствующие кадры показал телеканал «Россия 24».

Цитата из видео Кадры прибытия Путина на совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону Россия24.2023г. Россия Президент России Владимир Путин во время посещения командного пункта СВО

Путин зашёл на совещание в сопровождении начальника генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова. Он заслушал доклады и Герасимова, и других военачальников.

Видеофрагмент также доступен для просмотра в телеграм-канале «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Путин в ответ на вопрос Герасимова о продолжительности доклада заявил, что будет слушать военачальников столько, сколько потребуется. Кроме того, глава государства посетил Мариуполь. Он осмотрел городские объекты и пообщался с местными жителями.