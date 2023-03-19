Вашингтон, 19 марта, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Компания First Citizens BancShares может купить обанкротившийся американский банк Silicon Valley Bank. Об этом пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Silicon Valley Bank

По информации источников агентства, First Citizens BancShares Inc. рассматривает предложение о покупке Silicon Valley Bank.

Как передавало ИА REGNUM, SVB Financial Group, материнская компания американского Silicon Valley Bank, подала в суд заявление о банкротстве.

После банкротства Silicon Valley Bank совокупная стоимость банков и финансовых компаний по всему миру упала на 465 миллиардов долларов.

Президент США Джо Байден считает, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа виновна в сложившихся проблемах американской банковской системы.