Ростов-на-Дону, 19 марта, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону заявил, что будет слушать доклады военачальников столько времени, сколько потребуется.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер провёл совещание в командном пункте спецоперации, а также заслушал доклады начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Герасимов, сопровождая главу государства на совещание, спросил, каким временем располагает Путин.

«Сколько надо», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января министр обороны России Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск, начальником Генштаба. Заместителями Герасимова стали глава Воздушно-космических сил генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Намерения НАТО расшириться угрожают суверенитету России, а план строительства и развития Вооруженных сил РФ должен гарантировать защиту от этой опасности, заявил Герасимов.