Путин заявил, что будет слушать доклады командующих столько, сколько надо
Путин заявил, что отведёт на доклады военачальников времени столько, сколько потребуется
Ростов-на-Дону, 19 марта, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону заявил, что будет слушать доклады военачальников столько времени, сколько потребуется.
Российский лидер провёл совещание в командном пункте спецоперации, а также заслушал доклады начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова и ряда военачальников.
Герасимов, сопровождая главу государства на совещание, спросил, каким временем располагает Путин.
«Сколько надо», — сказал президент.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 января министр обороны России Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск, начальником Генштаба. Заместителями Герасимова стали глава Воздушно-космических сил генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.
Намерения НАТО расшириться угрожают суверенитету России, а план строительства и развития Вооруженных сил РФ должен гарантировать защиту от этой опасности, заявил Герасимов.