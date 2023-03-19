Анадырь, 19 марта, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Правительство Чукотского АО отправлено в отставку в полном составе. Такое решение принял назначенный три дня назад временно исполняющим главы региона Владислав Кузнецов, сменивший бывшего губернатора Романа Копина.

Андрей Шапран ИА REGNUM Анадырь, Чукотка

Подчёркивается, что это решение соответствует уставу региона. Пока чиновники продолжают исполнять свои обязанности до назначения новых членов правительства.

«Моя задача — создать условия для того, чтобы каждый житель округа чувствовал себя защищённым и видел своё будущее в развивающемся родном крае. Я очень рассчитываю на совместную работу с жителями — всегда открыт к предложениям и идеям», — отметил Владислав Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава региона Роман Копин освобожден от своего поста 15 марта в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий. Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о его отставке.