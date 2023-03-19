Москва, 19 марта, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Цены на российскую нефть влияют на стоимость топлива производителей США, поэтому в стране не заинтересованы в снижении уровня, на котором установлены ограничения. Такое мнение высказал РИА Новости заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ранее в США не поддержали установление потолка цен на нефть из РФ на уровне в 51,45 доллара за баррель вместо 60 долларов. Эксперт объяснил это тем, что покупать топливо у других поставщиков менее выгодно, чем у России, так как российский демпинг влияет в том числе на цены американских производителей топлива, отправляющих свою продукцию в Европу.

«Ещё до введения потолка переключение на новые рынки далось нашим компаниям преимущественно за счёт предоставления скидок. И этот вынужденный демпинг, усилившийся после введения потолка, оказывает понижательное влияние на общие мировые цены на нефть», — констатировал Сергей Колобанов.

Он уверен, что в США не заинтересованы в дальнейшем падении цен на нефть. Призыв Литвы, Эстонии и Польши снизить уровень ограничений для российской нефти он назвал популистским.

Как сообщало ИА REGNUM, Литва, Эстония и Польша предложили снизить потолок цен на нефть с 60 до 51,45 доллара за баррель. Однако выяснилось, что страны G7 собираются продолжать придерживаться ограничений по ценам на российскую нефть на уровне 60 долларов.