Вашингтон, 19 марта, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Американский футуролог, изобретатель и специалист по компьютерным наукам 75-летний Рэймонд Курцвейл сделал сенсационное предположение — человечество сможет достичь бессмертия уже совсем скоро. Ведь искусственный интеллект научится развиваться сам и постепенно встанет на один уровень с человеческим. Об этом сообщает телеграм-канал Science|Наука.

Цитата из кф «Искусственный разум» реж Стивен Спилберг. 2001. США, Великобритания Искусственный интеллект

Учёный полагает, что люди будут наращивать ежегодно продолжительность жизни и с помощью нанороботов научатся избегать болезней. Эти технологии значительно продлят долголетие, и в итоге человечество придет к бессмертию к 2029–2030 годам.

По мнению Рэймонда Курцвейла, в скором времени начнётся и процесс слияния человека с искусственным интеллектом. Поколение киборгов может появиться уже к 2045 году.

Как сообщало ИА REGNUM, главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Виталий Пальчиков заявил, что скорость вращения Земли стала аномально увеличиваться.