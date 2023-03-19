Вашингтон, 19 марта, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Запланированное председателем КНР Си Цзиньпином посещение России, скорее всего, завершится публичным подтверждением партнёрства двух стран. Такое мнение высказала обозреватель Hill Эллен Митчелл, отметив обеспокоенность западных политиков по этому поводу.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая означает бросить вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций», — заявила она.

На Западе встревожены возможным союзом РФ и КНР и не сомневаются, что встреча лидеров приведёт к укреплению российско-китайских отношений. Митчелл предположила, что сотрудничество будет позиционироваться как вынужденное, направленное против «несправедливого вмешательства Запада в их дела».

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет с визитом в Москву 20–22 марта. В Кремле заявили, что в ходе переговоров лидеры двух стран подпишут важные документы и обсудят актуальные вопросы развития стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.