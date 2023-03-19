Путин посетил Мариуполь — 389-й день военной спецоперации на Украине
В 389-й день специальной военной операции на Украине российский президент Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте. Это первая поездка главы государства в Донбасс.
За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, совершая остановки. В пути вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин докладывал президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях. Речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений. В микрорайоне Невский президент поговорил с жителями города и по приглашению одной из семей побывал в гостях. Также российский президент провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону, заслушав доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.
Тем временем на юге Артёмовска в Донбассе российские бойцы начали «бешеный» штурм позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артиллеристы не позволили ВСУ найти место для переправы через реку Бахмутка, а ранее очистили от ВСУ район села Белогоровка.
В Запорожье военнослужащие РФ пресекли предпринятую ВСУ разведку боем: уничтожен пикап с националистами. На купянском направлении сорваны ротации украинских военных подразделений: близ Стельмаховки танковыми ударами уничтожены две боевые машины пехоты киевской армии.
Накануне, 18 марта, на донецком направлении за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Ураган», а также гаубица Д-30. На южнодонецком направлении расчёты зенитно-ракетных комплексов отразили два ракетных удара ВСУ, сбив 12 снарядов.
Обещанное ВСУ апрельское масштабное контрнаступление под угрозой. Причина — ночной удар России по базам ГСМ и боеприпасов в районах новых армейских корпусов противника.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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Главное о специальной военной операции на Украине за 18 марта 2023 года.
На донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Ураган», а также гаубица Д-30.
В районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.
Минобороны РФ.
Минобороны РФ рассказало о том, как военнослужащие ВС РФ с позывными Лесник и Дизель выполняют боевые задачи на территории Луганской Народной Республики. «Нахожусь на территории ЛНР с почетной миссией — освобождаю нашу Русскую землю от фашистской нечисти», — рассказывает Лесник.
Военнослужащий передает привет всем россиянам и, в частности, жителям Ханты-Мансийского автономного округа и Екатеринбурга.
«Всем родным и близким низкий поклон. За нас не волнуйтесь. Воюем, бьем и будем бить эту сволочь до победы», — говорит «Лесник». Его боевой товарищ с позывным Дизель добавляет, что «все нацисты будут уничтожены, поэтому, если есть возможность — бегите! И бегите как можно дальше и быстрее». Военнослужащий также передал привет своим родным и близким из Сургута и Казахстана. «Мы свою работу здесь выполним на пятерку. Наше дело правое! Победа будет за нами!» — уверены российские военнослужащие.
Президент России Путин посетил Мариуполь, это его первая поездка в Донбасс
В декабре 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в планах у Владимира Путина пока нет намерения посетить Донбасс. Он заверил, что со временем президент обязательно посетит новые регионы России. О прилёте Путина на вертолёте в Мариуполь известила пресс-служба Кремля.
Российские бойцы начали "бешеный" штурм украинских позиций на юге Артёмовска, говорится в публикации телеграм-канала "Военкоры "Русской весны".
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам, написала обозреватель Hill Эллен Митчелл.
«Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая означает бросить вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций», — заявила она.
В Сети ужаснулись решению Зеленского: Гитлер делал так же
Американский телеканал ABC News показал сюжет, как происходит «отвержение русского языка и культуры» — на киевской печатной фабрике уничтожают книги Пушкина, Чехова, Толстого и других русских классиков. Кроме книг, демонстрируют и снос памятников. Пользователи не остались равнодушными, и большая часть людей осудила ролик.
Житель Львова набросился на украинок из-за русской речи
Во Львове местный житель набросился на двух украинок из-за того, что они с ним заговорили на русском языке. Об этом сообщили в телеграм-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
Обещанное Киевом масштабное наступление под угрозой срыва. По крайней мере, сроки его могут быть сдвинуты на неопределенное время. Причина — ночной удар российских ВКС по базам хранения топлива и боеприпасов в районах формирования новых армейских корпусов ВСУ, пишет «МК».
В Запорожье военнослужащие РФ пресекли разведку боем, предпринятую ВСУ
Уничтожены военные ВСУ, попытавшиеся провести разведку боем возле села Новодаровка в Запорожской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра задействованной в специальной военной операции группировки Вооруженных сил России «Восток» Александр Гордеев.
Российские военные с помощью БПЛА отследили и задержали наводчика ВСУ
При помощи дрона российским военным удалось задержать в зоне соприкосновения мужчину, который снимал на телефон позиции ВС РФ. Наводчик собирался получить вознаграждение за предоставленную информацию, сообщило «Военное обозрение».
ВС РФ на купянском направлении сорвали переброску войск ВСУ
На купянском направлении сорваны ротации украинских военных подразделений. О спецоперации рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.
Группировка «Юг» уничтожила бронегруппы ВСУ на донецком направлении
Подразделения российской армии в зоне спецоперации огнём из противотанковых ракетных комплексов уничтожили бронегруппу ВСУ на донецком направлении. Об успешных действиях бойцов рассказали в Минобороны РФ.
Небензя обозначил условия РФ для продления зерновой сделки через 60 дней
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя направил письмо заместителю генерального секретаря ООН Мартину Гриффитсу и главе ЮНКТАД Ребекке Гринспан, в котором уведомил о том, что Россия рассмотрит дальнейшее продление зерновой сделки по истечении 60 дней только при выполнении определённых условий.
В Польше активно разворачивают центры для привлечения добровольцев в армию
Мужчинам в Польше активно предлагают подписывать контракты о прохождении военной службы. С этой целью в стране массово открывают рекрутинговые центры для увеличения численности армии страны, сообщило «Военное обозрение».
США будут помогать Украине до появления новых политических интересов
Рьяная поддержка Украины со стороны США может закончиться, если у Штатов появятся другие политические интересы. Такое мнение высказал обозреватель британского издания Guardian Рандип Рамеш.
Не желающих воевать с Россией украинцев сгоняют в концлагерь под Одессой
Власти Украины сгоняют людей, отказавшихся быть мобилизованными, в концлагерь под Одессой. Об этом рассказал глава российской администрации Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов.
В Кемеровской области состоялся телемост между военнослужащими и их близкими из Сибири, сообщает Минобороны РФ.
Военнослужащие Центрального военного округа — участники специальной военной операции впервые за долгое время смогли пообщаться со своими близкими. В ходе общения военнослужащие поблагодарили родных за поддержку и терпение, которые они проявляют ежедневно, пока они выполняют задачи по защите Отечества. Кроме того, участники спецоперации рассказали родным, как у них дела, а также заверили, что все поставленные задачи будут выполнены и вскоре их защитники вернутся домой. Близкие во время встречи выразили признание военнослужащим за мужество, героизм и отвагу, которую они проявляют при выполнении боевых задач. Мамы и жены военнослужащих напомнили им, что их любят и ждут дома, рассказали о своей жизни, поделились последними новостями.
Практически с начала проведения специальной военной операции командование Центрального военного округа регулярно организовывает телемосты между военнослужащими и их близкими. Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих.
Вооруженные силы Украины не дают достойно похоронить своих бойцов, оставляя их тела у дорог, заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) он написал, что многие погибшие солдаты ВСУ специально объявляются без вести пропавшими и государству не приходится платить их семьям компенсации.
Кадры посещения Путиным командного пункта СВО в Ростове появились в Сети
Президент России Владимир Путин посетил командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Россия 24».
Пять финских наемников были ранены на Украине, сообщила газета Helsingin Sanomat.
По словам председателя поддерживающей на Украине наемников из Финляндии ассоциации «Ваши финские друзья» Каспера Канносто, наемники «получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения лодыжек». Двоих пострадавших уже отпустили после медицинского осмотра.
Жители Мариуполя стали активно возвращаться в город после благоустройства, сообщил Хуснуллин Путину.
Он отметил, что первую трамвайную линию планируют запустить в Мариуполе к лету.
Путин за рулем авто оценил дороги Мариуполя: «Не более-менее, а хорошие».
Сопровождающий его в поездке вице-премьер Марат Хуснуллин продемонстрировал главе государства улучшения города, попадавшиеся по пути.
Путин за рулем объехал Мариуполь вместе с вице-премьером Хуснуллиным: «Вопрос номер один, который люди задают, это рабочие места. И народ стал возвращаться. Когда увидели, что идет восстановление, народ стал активно возвращаться. Идет рост населения».
Кадры проезда Путина за рулём автомобиля по Мариуполю появились в Сети
Президент России Владимир Путин проехал за рулём автомобиля по улицам города Мариуполя в ДНР, соответствующие кадры показал телеканал «Россия 24».
В машине с Путиным находился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, он рассказал главе государства о восстановлении города.
Мариуполь. Опубликованы кадры посещения Владимиром Путиным восстановленных после тяжёлых боёв филармонии и университета и его поездки по ночному городу за рулём с Маратом Хуснуллиным.
Вице-премьер по результатам поездки сообщил, что было принято решение о восстановлении центра Мариуполя в соответствии с его историческим обликом. Местные предприниматели к тому же смогут получить кредиты на открытие бизнеса на первых этажах жилых домов, а уже к лету в городе будет запущен первый трамвайный маршрут.
Жители Мариуполя стали активно возвращаться в город после благоустройства, сообщил Хуснуллин Путину. Он отметил, что первую трамвайную линию планируют запустить в Мариуполе к лету.
С начала спецоперации Украина создала три армии. Первую российские войска уничтожили в начале конфликта, вторую — к концу 2022 года, рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Украина фактически создала три армии. У них была одна армия, которую русские уничтожили в начале конфликта. В период с февраля по июль вторая армия была сформирована, оснащена и отправлена в бой. Эта армия была в значительной степени уничтожена к Рождеству», — подчеркнул Макгрегор.
В Мариуполе готовят к запуску первую трамвайную линию
Движение общественного транспорта — автобусов — запущено в Мариуполе, к лету ожидается запуск первой трамвайной линии. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе посещения города.
Вице-премьер уточнил, что в Мариуполе уже вышли на маршруты 110 автобусов. В городе также есть трамваи, пока идёт ремонт линий.
Рогов: город Запорожье наполнен военными ВСУ и иностранными наёмниками
Город Запорожье сейчас наполнен военными ВСУ и иностранными наёмниками. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить в Мариуполе
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил у президента России Владимира Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе.
Путин — о минировании ВСУ Мариуполя: нормальные люди так не делают
Недопустимые действия, в том числе минирование больничных объектов, совершали в Мариуполе украинские военные. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе поездки в Мариуполь.
«Нормальные люди так не делают», — сказал российский лидер.
Путин вместе с Хуснуллиным посетили аэропорт в Мариуполе. Начало реконструкции объекта запланировано на конец 2023 года.
«Планируем, что будет полноценный аэропорт с возможностью летать во все города России и за рубеж», — сказал вице-премьер.
Хуснуллин рассказал Путину, что дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена — это полноценная четырехполосная трасса, дорога занимает меньше часа.
Первая очередь больницы ФМБА в Мариуполе, которая строится по поручению президента, будет запущена к концу года, также пообещал вице-премьер.
Украинские войска в Мариуполе минировали тела, чтобы их не могли убрать, заминированы были даже медицинские приборы, рассказал Хуснуллин Путину.
«Нормальные люди так не делали бы», — ответил президент.
Группировка «Юг» сообщила об уничтожении бронегруппы ВСУ на донецком направлении. Украинские силовики пытались вести разведку боем в районе населённого пункта Первомайское.
Операторы противотанковых ракетных комплексов отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожили две боевые машины вместе с экипажами.
Российский политолог Владимир Корнилов процитировал украинскую прессу, написавшую про визит в Мариуполь российского президента Владимира Путина:
«Реакция украинских СМИ на видеокадры Путина в Мариуполе бесценна! «Какой-то мужчина» и «якобы путин» катаются по Мариуполю. Странно, что не написали: «по какому-то якобы Мариуполю».
Жители Мариуполя поблагодарили Путина и пожелали ему здоровья: «Спасибо вам за победу».
Владимир Путин и Марат Хуснуллин также посетили аэропорт в Мариуполе. Через два года воздушную гавань планируется реконструировать. Она будет полностью международной. Сейчас аэропорт принимает пока только военные судна.
Город Запорожье переполнен украинскими военными, местные жители фактически взяты в заложники, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории», — сказал Рогов.
Напомним, в Мариуполь Путин прибыл на вертолете, а во время поездки по городу сам находился за рулем.
Посетил президент и здание восстановленной мариупольской филармонии — он осмотрел обстановку внутри здания и оценил качество проведенных работ: «Удобно, красиво».
ВС РФ сорвали попытки ВСУ провести разведку боем на купянском направлении
Вооружённые силы России сорвали две попытки ВСУ провести разведку боем и переброску их резервов на купянском направлении, сообщил 19 марта начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
ВСУ за ночь выпустили 25 ракет и 3 снаряда по Кировскому району Донецка — СЦКК ДНР.
Осколками и взрывной волной повреждены 6 жилых домов, два детских сада, школа и легковые автомобили.
Главный редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова прокомментировала в своем телеграм-канале реакцию американского телеканала на визит российского президента Владимира Путина в Мариуполь:
«Канал CNN назвал Путина дерзким после его визита в Мариуполь. Не-не, дерзкий — это Зеленский. Заскочил, селфи, выскочил. А Путин — эффективный. Приехал, посмотрел своими глазами на стройку, пообщался с людьми и спокойно уехал. Кстати, в понедельник была в Мариуполе, объездили его вдоль и поперёк. Никакой подготовки к визиту президента я не заметила. Все ещё много разбитых домов. Стройка идёт своим чередом, не все довольны тем, что живут на стройке, но это лучше, чем в Донецке, где жить опасно.
Да, ещё больше не пахнет трупами. Пахнет морем. В городе гуляет свежий ветер».
Производство боеприпасов для Украины и их поставки задерживаются из-за нехватки взрывчатых веществ в Евросоюзе — The Financial Times.
Артиллеристы ВС России уничтожили гаубицу и миномёт ВСУ под Херсоном
Артиллеристы ВС России уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу «Гвоздика» и 120-миллиметровый миномет, из которых ВСУ обстреливали населённые пункты левобережья Днепра Херсонской области.
Врио главы ДНР Денис Пушилин: «Недаром президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Донецкую Народную Республику в годовщину воссоединения Крыма с Россией.
Возвращение Крыма и Донбасса — это звенья одной цепи. Мы все эти годы утверждали, что наш путь домой дольше, и теперь мы тоже вместе с Крымом в единой семье народов России. И, конечно, очень рады видеть в Донбассе своего президента.»
Азаров: Киев готовится ужесточить мобилизацию
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев готовится ужесточить мобилизацию. Такое мнение он выразил 19 марта в социальной сети.
Бастрыкин поручил дать оценку угрозам министра ФРГ в адрес Путина
Заявление министра юстиции Германии Марко Бушманна о намерении арестовать президента России Владимира Путина в случае его появления на германской земле требует правовой оценки. Об этом заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.
Минобороны РФ показало боевую работу расчетов РСЗО БМ-21 «Град» Южного военного округа по уничтожению объектов и позиций ВСУ в зоне спецоперации.
Артиллеристы в ходе выполнения боевых задач нанесли массированный удар по скоплениям живой силы противника, а также уничтожили бронетехнику украинских националистов. После нанесения огневого поражения расчет покинул огневую позицию, перезарядил орудие в безопасном районе и вновь выдвинулся для выполнения боевых задач по новым целям.
Корректировали огонь расчеты беспилотных летательных аппаратов и артиллерийские передовые наводчики, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность ведения огня артиллеристов в круглосуточном режиме.
Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг».
Минобороны РФ.
Конфликт на Украине превратился в «концептуальную войну», считает профессор Университета аз-Зайтуна шейх Биль Касем аль-Касими.
«Возможно, украинские военные решились на сожжение экземпляра Священного Корана потому, что российские военные пытаются отстоять то, что близко мусульманам, особенно чеченцам», — отметил он в беседе с RT Arabic.
В Запорожской области сообщили о попытке прорыва бронегруппы ВСУ
Бронегруппа ВСУ предприняла попытку атаковать позиции российских войск в Запорожской области. Об этом 19 марта сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В Киеве заявили, что Оттава отправила машины для ремонта танков Leopard
Власти Канады отправили киевскому режиму бронированные ремонтно-эвакуационные машины, предназначенные для обслуживания танков Leopard 2. Об этом 19 марта сообщили в своём телеграм-канале украинские войска.
Рогов заявил, что ВСУ ведут разведку боем в Запорожской области
ВСУ предпринимают очередную попытку наступления в Запорожской области, сообщил 19 марта в своем телеграм-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Песков: Поездка Путина на командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону заранее не готовилась, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме.
Путин даст поручения разобраться с проблемами, о которых рассказали ему жители Мариуполя: это задержки выплат зарплат, оформление российского гражданства и российских паспортов, сообщил Песков.
Канада отправила на Украину новую партию военной помощи, включая бронетехнику. Видео о процессе ее погрузки в транспортный самолет «Руслан» опубликовала министр обороны страны Анита Ананд у себя в «Твиттере».
Рогов оценил потери ВСУ в ходе новой разведки боем в Запорожье
Российские военнослужащие уничтожили несколько десятков военных ВСУ в Пологовском районе Запорожской области. Об этом 19 марта написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, боевики ВСУ попытались вновь атаковать в южном — юго-восточном пригороде Орехова, между Новоданиловкой и Малой Токмачкой.
В Кремле уточнили, когда именно Путин был в Мариуполе
Поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь проходила вечером в субботу, 18 марта, и в ночь на воскресенье, 19 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это было поздно-поздно вчера и сегодня ночью, собственно», — уточнил Песков.
По словам представителя Кремля, по сути у Путина получилась полноформатная рабочая поездка, хотя изначально планы были иные. Так, Путин намеревался только осмотреть жилой комплекс, но потом решил зайти в гости к мариупольцам.
Главное о специальной военной операции на Украине на 19 марта 2023 года.
Войска РФ уничтожили свыше 90 украинских военных на краснолиманском направлении в течение суток;
Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях;
Войска РФ уничтожили до 50 украинских военных на купянском направлении;
ВС РФ за сутки уничтожили более 80 военных ВСУ на донецком направлении;
Российские войска уничтожили в Херсонской области два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны ВСУ;
ВС РФ поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях;
ВС РФ уничтожили на херсонском направлении свыше 20 военных и две гаубицы «Гвоздика» ВСУ;
Средства ПВО РФ за сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», уничтожили семь украинских беспилотников;
ВС России с начала проведения специальной военной операции уничтожили более 9 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Минобороны РФ.
Российские средства ПВО за сутки перехватили 9 снарядов украинских РСЗО
Российскими средствами противовоздушной обороны за последние сутки перехвачено девять снарядов украинских РСЗО. Об этом 19 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
ВС РФ уничтожили свыше 50 военных ВСУ на двух направлениях в зоне СВО
Свыше 50 военных вооружённых формирований Украины было уничтожено российскими войсками за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом 19 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВС России уничтожили около 140 солдат ВСУ под Купянском и Красным Лиманом
Примерно 140 украинских военнослужащих уничтожили на купянском и краснолиманском направлениях за сутки российские войска, сообщает 19 марта Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.
В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении
Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении более 80 военных ВСУ, сообщили 19 марта в Министерстве обороны РФ.
ВС России поразили под Херсоном ангары украинской теробороны
Вооружённые силы России поразили в Херсонской области два ангара с оружием и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщили 19 марта в Министерстве обороны РФ.
В Харьковской области сбит украинский вертолёт Ми-8
Украинский вертолёт Ми-8 сбит российской авиацией в Харьковской области. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Вооруженные силы России отбили атаку ВСУ в Запорожской области
Вооружённые силы России нанесли огневое поражение ВСУ при попытке мобильной группы теробороны провести разведку боем в районе Новодаровки (Запорожская область), рассказал 19 марта начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Экс-советник Кучмы предупредил Зеленского об импичменте
Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил действующего президента страны Владимира Зеленского о возможности объявить ему импичмент. Об этом он заявил 19 марта в своём YouTube-канале.
ВС России уничтожили на купянском направлении три диверсионные группы ВСУ
Российские военнослужащие на купянском направлении уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом 19 марта сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
По его информации, диверсионно-разведывательные группы противника были уничтожены в районе населённых пунктов Гряниковка, Орлянское, Артёмовка.
Под Херсоном взорвали автомобиль с командиром взвода ППС и его семьёй
Командир взвода ППС убит в Херсонской области путём подрыва автомобиля. Его жена и дочь ранены, возбуждено уголовное дело, сообщает 19 марта пресс-служба Следственного комитета России.
Офицер США: поставка Польшей истребителей ВСУ ни на что не повлияет
Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что поставка странами Североатлантического альянса истребителей киевскому режиму ни на что не повлияет, однако может привести к большим потерям со стороны ВСУ. Такое мнение он выразил в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.
ВСУ обстреляли торговый комплекс в Донецке
Один из снарядов во время обстрела Донецка со стороны ВСУ попал в здание торгового комплекса «Галактика» в Петровском районе, сообщил 19 марта мэр города Алексей Кулемзин.
В США выступили против призывов к перемирию на Украине
В Вашингтоне считают, что возможные призывы к перемирию на Украине неприемлемы. Об этом, как передаёт телеканал Fox News, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами, произведёнными в Словакии
ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами, произведёнными в Словакии. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Бойцы ВСУ прошли обучение в Италии перед отправкой ЗРК киевскому режиму
Около 20 бойцов ВСУ прошли обучение на военной базе в Италии перед отправкой киевскому режиму ЗРК SAMP/T. Об этом сообщает газета il Fatto Quotidiano.
20-летие войны в Ираке: на что готовы США ради мировой гегемонии
Если публичные цели вторжения в Ирак оказались надуманными, то каковы настоящие? Передел мира и сокращение населения Земли? Развязанный НАТО конфликт на Украине — звено общей цепи.
Пушков объяснил поддержкой США смелость Польши в намерении воевать с РФ
Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский, заявивший о готовности Польши вступить в конфликт с Россией, если Украина проиграет, выразил позицию всего руководства страны, считает представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
В Запорожской области создадут единую школу снайперов
Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил создать единую снайперскую школу и обеспечить снайперов современным вооружением.
Путин рассказал, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году
Президент Российской Федерации Владимир Путин говоря о спецоперации, её сроках отметил, что в этом случае «сослагательное наклонение применять невозможно».
В Госдуме РФ предупредили Польшу об опасности войны с Россией
Президента Польши Анджея Дуду предупредили о бесперспективности агрессии в отношении России. С соответствующим заявлением выступил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет, комментируя слова польского посла Яна Эмерика Росцишевского о намерении Варшавы вступить в конфликт с Россией, если Украина потерпит поражение.
Помогавший ВСУ медик из Чехословакии тяжело ранен в Донбассе
Чешский медик, помогавший военным киевской армии в Донбассе, получил ранение. Коллеги не советуют из-за тяжелого состояния транспортировать его на родину для лечения.
В Германии объяснили смысл учений НАТО по защите условного Крыма
На учениях Организации Североатлантического договора (НАТО) отбили условную российскую атаку на Крым для того, чтобы впечатлить президента РФ Владимира Путина. Так трактовал действия альянса в Норвегии немецкий журнал Focus.
Президент Чехии: у Киева будет только одна попытка начать контрнаступление
Президент Чехии Петр Павел считает, что у ВСУ не будет второй возможности начать крупное контрнаступление — Запад устал помогать Украине, ресурсы истощаются, поэтому «окно возможностей открыто только в этом году».
Посольство Польши в Париже заявило о неверной интерпретации слов дипломата
Представители дипмиссии Польши в Париже опровергли информацию о прямом участии Варшавы в украинском конфликте. В посольстве отметили, что СМИ неверно интерпретировали высказывание посла Яна Эмерика Росцишевского о том, что Польша вступит в конфликт с Россией, если ВСУ потерпит поражение. По заявлению ведомства, слова дипломата якобы вырваны из контекста.
Чешский генерал рассказал, почему опасно недооценивать Россию
Бывший начальник Генштаба армии Чехии дипломат и генерал Йиржи Шедивы считает, что Западу и Киеву не стоит недооценивать Россию с её огромным потенциалом, зачастую скрытым.
Опубликовано видео спасения пилота вертолёта Ка-52 после попадания ракеты
Пилот российского ударно-разведывательного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» остался жив после того, как в воздушное судно попала ракета. Опубликовано видео.
Премьер Саксонии заявил о вовлечённости Германии в конфликт на Украине
Начало конфликта на Украине следовало бы предотвратить, но вместо этого Германия вовлечена в него, заявил премьер-министр Саксонии в ФРГ Михаэль Кречмер.
Сослуживцы погибшего сержанта Мальцева рассказали о его героическом подвиге
Сослуживцы погибшего сержанта Александра Мальцева рассказали о том, как он защищал товарищей и взял в одиночку опорный пункт ВСУ.
На Украине заявили о гибели лучших пилотов в ожидании поставок F-16
Командующий украинской авиацией, генерал Сергей Голубцов сказал, что по результатам проверки лётчиков ВСУ специалистами в США, они готовы научиться управлять истребителями F-16 менее чем за полгода. Но оставшиеся на Украине опытные пилоты часто погибают на устаревших машинах.
В США поддержали слова Захаровой и поставили Украине смертельный диагноз
Страны Запада могли бы давно остановить конфликт на Украине, но Вашингтону это не выгодно — США не заинтересованы в урегулировании кризиса и сохранении жизней людей. Своё мнение в Twitter выразил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.
Британия готова восполнить вооружения Польши после передачи Киеву МиГ-29
Замглавы минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон готов восполнить пробелы в вооружении Польши, которые появятся после поставок Варшавой Киеву истребителей МиГ-29.
Боец ВСУ попросил о помощи оператора российского беспилотника
Солдат ВСУ с тяжёлым ранением в ноги, лежащий на земле, знаками попросил о помощи, глядя в камеру зависшего над ним российского дрона.
Обещавшего мир в Донбассе Зеленского обвинили во лжи жителям Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обманул жителей своей страны, когда обещал установление мира в Донбассе и не выполнил это обещание. Такое мнение высказал в Twitter (заблокирован в РФ) немецкий предприниматель Ким Дотком.
Российские десантники не подпустили украинских военных к позициям ВС РФ
На одном из направлений, где проводится спецоперация, солдаты Вооружённых формирований Украины предприняли контратаку. Попытка приблизиться к российским позициям была остановлена массированным огнём штурмовых отрядов РФ.
На донецком направлении уничтожены огневые точки ВСУ
К северу от Донецка были выявлены и разбиты долговременные огневые точки подразделений Вооружённых формирований Украины. Позиции уничтожил расчёт танка «Штурм-С» артиллерийского соединения Южного военного округа, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
ВС РФ сорвали попытку атаки и три ротации ВСУ на купянском направлении
Бойцы группировки «Запад» сорвали попытку противника атаковать позиции российских войск на купянском направлении Харьковской области.
Филиппо назвал безумным заявление польского посла о намерении воевать с РФ
Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал поляков «безумцами, отказывающимися от мира» после слов посла Польши в Париже Яна Эмерика Росцишевского о намерении вступить в войну против России в случае поражения Украины.