В 389-й день специальной военной операции на Украине российский президент Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте. Это первая поездка главы государства в Донбасс.

За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, совершая остановки. В пути вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин докладывал президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях. Речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений. В микрорайоне Невский президент поговорил с жителями города и по приглашению одной из семей побывал в гостях. Также российский президент провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону, заслушав доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Тем временем на юге Артёмовска в Донбассе российские бойцы начали «бешеный» штурм позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артиллеристы не позволили ВСУ найти место для переправы через реку Бахмутка, а ранее очистили от ВСУ район села Белогоровка.

В Запорожье военнослужащие РФ пресекли предпринятую ВСУ разведку боем: уничтожен пикап с националистами. На купянском направлении сорваны ротации украинских военных подразделений: близ Стельмаховки танковыми ударами уничтожены две боевые машины пехоты киевской армии.

Накануне, 18 марта, на донецком направлении за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Ураган», а также гаубица Д-30. На южнодонецком направлении расчёты зенитно-ракетных комплексов отразили два ракетных удара ВСУ, сбив 12 снарядов.

Обещанное ВСУ апрельское масштабное контрнаступление под угрозой. Причина — ночной удар России по базам ГСМ и боеприпасов в районах новых армейских корпусов противника.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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