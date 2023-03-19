Киев, 19 марта, 2023, 07:01 — ИА Регнум. США должны конфисковать особняк в Майами, принадлежащий российскому артисту Филиппу Киркорову. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщил «ПолитНавигатор». Он высказался перед студентами Института международных отношений Киевской национальной академии им. Тараса Шевченко.

Цитата из видео «Филипп Киркоров — Романы» Клип Киркорова

Ермак заверил, что на Украине ведётся работа с целью добиться введения для России и её жителей как экономических, так и визовых санкций. Западным странам предоставляется подробная информация о дорогом имуществе россиян на их территории, заверил представитель офиса украинского лидера.

«Сегодня мы составили топ пропагандистов, даже видео сняли — вот Киркоров, вот он поддерживает войну, а вот его имение в Майями. Как это может быть? Даже адрес предоставляем», — сказал Ермак.

Он заявил о высоком уровне интереса Украины к введению таких санкций, подчеркнув, что «мы не просто требуем».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова принять равнозначные компенсационные меры в случае, если ЕС примет решение конфисковать её активы. Она напомнила, что Россия всегда исходит из принципов законности.