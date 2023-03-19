Вашингтон, 19 марта, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Мировое сообщество пристально следит за событиями в зоне спецоперации в Донбассе и на Украине. Киевский конфликт и противостояние воспринимают по-разному. Одно дело высказывания политиков, и совсем другое — мнения и отношение к происходящему простых людей. Так, в комментариях под видео на YouTube, где в одной из типографий Киева сжигают книги русских классиков, один из пользователей Sergio Is осудил «украинизацию» и в целом политику президентов Украины и США — Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Nac.gov.ru Спецоперация

«Ни слова о том, что, именно незаконно захватив власть после государственного переворота, новые украинские власти попытались украинизировать население, на что, естественно, русскоязычные регионы согласиться не могли.

Украинцы обстреливают Донбасс уже 8 лет. Даже если представить, что за эти 8 лет каждый день летело по одному снаряду, то это 2920 снарядов. Но никто вообще не освещал это в западных СМИ.

Вместо того чтобы заставить Украину прекратить обстрелы городов, Запад только накачал её оружием. Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, хотят ли жители Донбасса жить на Украине после всего этого? И что тогда им следует делать? Уйти? Что ж, они уехали вместе с территорией, где жили их предки и которая раньше не имела ничего общего с исторической Украиной. Украинское правительство сделало всё, чтобы превратить этот конфликт в кровопролитие, и ничего не сделало для снижения напряженности.

Задайте вопрос: почему? Потому что де-факто им управляют США. И семья Байденов извлекает из этого выгоду. Но зачем говорить об этом?!. Зеленский закрыл все оппозиционные каналы, ущемляет свободу вероисповедания, но его почему-то называют «демократическим», — высказал своём мнение пользователь Sergio Is.

Как сообщало ИА REGNUM, у границ России готовятся создать армию, в которой будет насчитываться порядка 300 тысяч военнослужащих из стран, входящих в Организацию Североатлантического договора (НАТО).