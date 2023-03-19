Ростов-на-Дону, 19 марта, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Отмечается, что Путин заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также нескольких военачальников.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 18 марта посетил Севастополь. Глава государства принял участие в церемонии открытия школы искусств и центра «Корсунь».

Также 19 марта президент прилетел на вертолёте в Мариуполь. Он осмотрел городские объекты и пообщался с местными жителями.