Донецк, 19 марта, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Подразделения российской армии в зоне спецоперации огнём из противотанковых ракетных комплексов уничтожили бронегруппу ВСУ. Об успешных действиях бойцов рассказали в Минобороны РФ.

Nac.gov.ru Спецоперация

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что в районе населенного пункта Первомайское была пресечена попытка разведки боем бронегруппы ВСУ в составе двух боевых машин пехоты.

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«Операторы противотанковых ракетных комплексов отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожили обе БМП вместе с экипажами», — добавил Бигма.

Как сообщало ИА REGNUM, уничтожены военные ВСУ, попытавшиеся провести разведку боем возле села Новодаровка в Запорожской области.