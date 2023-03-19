Группировка «Юг» уничтожила бронегруппы ВСУ на донецком направлении
Минобороны РФ: группировка «Юг» уничтожила бронегруппы ВСУ на донецком направлении
Донецк, 19 марта, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Подразделения российской армии в зоне спецоперации огнём из противотанковых ракетных комплексов уничтожили бронегруппу ВСУ. Об успешных действиях бойцов рассказали в Минобороны РФ.
Nac.gov.ru
Спецоперация
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что в районе населенного пункта Первомайское была пресечена попытка разведки боем бронегруппы ВСУ в составе двух боевых машин пехоты.
«Операторы противотанковых ракетных комплексов отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожили обе БМП вместе с экипажами», — добавил Бигма.
Как сообщало ИА REGNUM, уничтожены военные ВСУ, попытавшиеся провести разведку боем возле села Новодаровка в Запорожской области.