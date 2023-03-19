Пхеньян, 19 марта, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Северная Корея утром 19 марта отправила в сторону Японского моря очередную межконтинентальную баллистическую ракету. Снаряд уже упал в воду, сообщила служба безопасности на море Японии.

Kcna.kp Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17»

Суда, находящиеся в Японском море, просят не приближаться к подозрительным объектам в связи с падением ракеты.

Южнокорейские военные также подтвердили информацию о запуске. Предполагается, что в Японское море упал снаряд, отправленный КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Южной Корее также констатировали запуск баллистической ракеты КНДР. Позже эту информацию также подтвердили в Японии, факт запуска признала Северная Корея.