Береговая охрана Японии сообщила о запуске баллистической ракеты КНДР
В Японское море упала запущения КНДР межконтинентальная баллистическая ракета
Пхеньян, 19 марта, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Северная Корея утром 19 марта отправила в сторону Японского моря очередную межконтинентальную баллистическую ракету. Снаряд уже упал в воду, сообщила служба безопасности на море Японии.
Kcna.kp
Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17»
Суда, находящиеся в Японском море, просят не приближаться к подозрительным объектам в связи с падением ракеты.
Южнокорейские военные также подтвердили информацию о запуске. Предполагается, что в Японское море упал снаряд, отправленный КНДР.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Южной Корее также констатировали запуск баллистической ракеты КНДР. Позже эту информацию также подтвердили в Японии, факт запуска признала Северная Корея.